رابطة الدوري الإسباني تفاجيء بيلينجهام قبل مباراة ريال مدريد وفاييكانو

تلقى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدن بنادي ريال مدريد، مفاجأة سارة قبل مواجهة فريقه ضد رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتسلم بيلينجهام جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر الماضي، وسط تصفيق حاد من جماهير ريال مدريد الحاضرة في ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي.

وكان بيلينجهام قد سجل هدفي الانتصار على برشلونة في الكلاسيكو الجولة الماضية، كما أخرز هدفين في الفوز على أوساسونا، ولم يسجل في مباراة وحيدة خلال شهر أكتوبر الماضي وكانت ضد إشبيلية.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها بيلينجهام جائزة لاعب الشهر، بعدما توج بها عن شهر أغسطس الماضي.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما رايو فاليكانو في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.