ليفربول يحقق رقمًا سلبيًا بعد التعادل مع لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول ولوتون تاون بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “كينيلورث رود”.

وافتتح لوتون التسجيل عند الدقيقة 79 عن طريق تشونج، فيما نجح لويس دياز في إحراز التعادل عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وحقق فريق ليفربول رقمًا سلبيًا بعد التعادل مع لوتون تاون بهدف لمثله في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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وفشل ليفربول في تحقيق أي فوز على ملعب كينيلورث رود، في 5 مباريات خاضها الريدز على هذا الملعب في الفترة السابقة.

وقام نادي ليفربول بزيارة هذا الملعب في خمس مناسبات سابقة، حقق فيها لوتون الفوز في مباراتين وتعادل الفريقان في 3 مواجهات.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في سلم الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع آرسنال.