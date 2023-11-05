بمشاركة صلاح.. لويس دياز ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام لوتون تاون

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:
أنقذ لويس دياز فريق ليفربول الإنجليزي من الهزيمة على يد فريق لوتون تاون، الصاعد حديثًا للبريميرليج، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 11 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل تاهيت تشونج هدف التقدم لفريق لوتون تاون بالدقيقة 81 ، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة الأخيرة للمباراة.
واحتفل دياز بالهدف، ورفع دياز قميصه موجهًا رسالة لخاطفي والده في مسقط رأسه بكولومبيا: "الحرية لبابا".
واحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما رفع لوتون تاون رصيد لـ6 نقاط في المركز السابع عشر.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز.
خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.