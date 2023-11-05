بمشاركة صلاح.. لويس دياز ينقذ ليفربول من الهزيمة أمام لوتون تاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أنقذ لويس دياز فريق ليفربول الإنجليزي من الهزيمة على يد فريق لوتون تاون، الصاعد حديثًا للبريميرليج، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 11 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تاهيت تشونج هدف التقدم لفريق لوتون تاون بالدقيقة 81 ، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة الأخيرة للمباراة.

واحتفل دياز بالهدف، ورفع دياز قميصه موجهًا رسالة لخاطفي والده في مسقط رأسه بكولومبيا: "الحرية لبابا".

واحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما رفع لوتون تاون رصيد لـ6 نقاط في المركز السابع عشر.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.