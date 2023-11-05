هاتريك أسامة فيصل يقود البنك لتحقيق انتصارا كبيرا على حساب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قاد أسامة فيصل فريق البنك الأهلي، لتحقيق انتصارا ثمينا ، برباعية دون رد أمام فريق المصري اابورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري "دوري نيل".

وتقدم أسامة فيصل للبنك الأهلي بعد مرور ٤٠ ثانية من انطلاق المباراة، لتهز شباك المصري.

وعزز أسامة فيصل بالهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يضيف كريم بامبو الهدف ااثالث في الدقيقة 54.

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وعاد أسامة فيصل من جديد ليسجل الهدف الرابع والثالث له شخصيا "هاتريك" في الدقيقة 62.

وتولى طارق مصطفي أولي مبارياته، بعد رحيل بابا فاسيلو وحقق الفوز الأول له وأول 3 نقاط لـ البنك الأهلي في الدوري المصري، ليحتل البنك الأهلي المركز الـ17 قبل الأخير.