"بينهما فتوح وصبحي".. عرض ثلاثي الزمالك للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بعدما صدر منهم خلال المعسكر الماضي للفريق.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في بيان رسمي نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.

وجاء البيان كالتالي: "إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب".

أكمل: "وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة".

أوضح: "قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا".

اختتم: "عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع".