كلاكيت رابع مرة.. الإسماعيلي يخسر من طلائع الجيش بالقاضية +90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطف فريق طلائع الجيش، فوزا غاليا في الدقائق الأخيرة، على حساب فريق الإسماعيلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة ببطولة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة ساخنة في نهاية الشوط الأول ليفتتح باسم مرسي التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 40.

وأدرك طلائع الجيش التعادل في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق لاعبه جودوين شيكا.

وسجل عبد الرحمن شيكا الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 52، بعد تصويبة صاروخية، قبل أن يتعادل عماد حمدي الدراويش في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد هاني هدف فوز طلائع الجيش في الدقيقة 90+7

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

وخسر الإسماعيلي ٤ مباريات الرابعة هذا الموسك أمام طلائع الجيش والأهلي وزد وفاركو