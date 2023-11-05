فيوتشر يسقط أمام إنبي ويفشل في الانفراد بصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استطاع نادي إنبي تحقيق الفوز، على حساب مودرن فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراةالتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من "دوري نيل" موسم 2023/2024.

سجل هدف الفريق البترولي الوحيد، التونسي رفيق كابو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وحقق فريق إنبي للفوز الثالث له على التوالي، حيث سبق له الفوز على الزمالك 2/1 والفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد

بهذا الفوز وصل انبي للنقطة 10 في المركز الخامس، بينما فيوتشر توقف رصيده عند 12 نقطة في وصافة جدول الترتيب.