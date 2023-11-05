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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/ 11/ 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأحد 5/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الأحد، الموافق 5/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة، والأهلى يقرر التعاقد مع هداف سوبر فى الشتاء بعد فشل "المهاجم العجوز".

هاتريك "فيصل" يقود البنك الأهلى للفوز الأول برباعية على المصرى بدورى NILE

حقق فريق البنك الأهلى فوزه الأول فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برباعية نظيفة على حساب المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة..

مصادر: الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو.. ومعتمد جمال بديلا لعبد الهادى

كشفت مصادر من داخل نادى الزمالك، أن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، استقر على فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول..

 

الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة

تغيب الثلاثى "أحمد فتوح، ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى" لاعبى الزمالك عن تدريبات الفريق الكروى التى اقيمت صباح اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

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الأهلى يقرر التعاقد مع هداف سوبر فى الشتاء بعد فشل "المهاجم العجوز"

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على طلب التعاقد مع مهاجم سوبر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق فى تقديم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء.

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المصري يعقد الجمعية العمومية العادية فى الثاني من ديسمبر المقبل

أعلن مجلس إدارة النادي المصري للألعاب ، برئاسة كامل أبو علي، دعوة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية للنادي وذلك بمقر النادي ( فرع الضواحي 1- النادي الاجتماعي ) يوم السبت 2023/12/2، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي : 
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الأهلى يستعيد جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا بقيادة الشناوى ومعلول والشحات

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 5 لاعبين فى مباراة سيراميكا المقبلة، وهم محمد الشناوى وعلى معلول ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات، بعد غيابهم عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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دعوة رموز التحكيم المصرى للمشاركة فى دورة المقيّمين الدولية

قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة فيتور بيريرا، إقامة دورة لمقيمي الحكام من الدوليين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تقدير وتكريم اللجنة الرئيسية لدور الحكام الدوليين السابقين، لما قدموه للتحكيم المصرى خلال مسيرتهم في الملاعب.

 

دعوة رموز التحكيم المصرى للمشاركة فى دورة المقيّمين الدولية

 

عبد الواحد السيد يسلم مجلس الزمالك مذكرة بشأن فتوح وصبحى والزناري

أعد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقريرًا عن ثلاثى الفريق "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" بعد خروجهم من معسكر الفريق ليلة مواجهة زد، دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، وهو وما دفع أوسوريو لاستبعادهم من المباراة، وعلق قائلاً، "موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادى، وهم لاعبون أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادى، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

 

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استمرار غياب محمود كهربا عن الأهلى فى مباراة سيراميكا بالدوري

يواصل محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، الغياب عن مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

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الهزيمة الرابعة.. الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره

فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile .

الهزيمة الرابعة.. الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره

 

 

الزمالك: نسابق الزمن لرفع إيقاف القيد وانفراجة قريباً

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن المجلس يسابق الزمالك لرفع إيقاف القيد وحل الأزمة فى أسرع وقت، وسرعة التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم، بالإضافة إلى التفاوض مع صفقات جديدة.

الزمالك: نسابق الزمن لرفع إيقاف القيد وانفراجة قريباً

 

تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر فى نصف نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2022 – 2023 ، عن طريق ‏tazkarti.com.

تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر

 

مصر تحقق 6 ميداليات فى اليوم الأخير بكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي أقيمت فى مصر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

 

مصر تحقق 6 ميداليات فى اليوم الأخير بكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى

 

إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE

فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile"، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.

إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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