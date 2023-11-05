شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تعقد اجتماعا مع عبد الواحد السيد وأوسة وأحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، وأحمد مجدى المدرب المساعد، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، مقر القلعة البيضاء، لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب.

وتوجه ثلاثى الجهاز الفنى للمبنى الإدارى لعقد الجلسة مع مجلس الإدارة، وابلاغهم بالقرارات التى تم اتخاذها بشأن مصير الجهاز الفنى فى المرحلة المقبلة، خلال اجتماع مجلس الإدارة.

وكانت مصادر من داخل الزمالك، كشفت إن مجلس الإدارة استقر على فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته.

وأضافت المصادر، إن المجلس اتفق على توجيه الشكر للخواجة الكولومبى، مع رحيل مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يبحث عن مدير فنى جديد يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، وإن كان التونسى نبيل معلول هو الأقرب للمهمة حتى الوقت الحالى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.