شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد يشارك فى دورة الحصول على الرخصة C بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق في دورة بالإمارات للحصول على الرخصةC ، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويتواجد أمير عبد الحميد لمدة أسبوع في دورة الإمارات، على أن يعود مجددًا لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصةC ، ثم الرخصة B.

في سياق مغاير، يستمر غياب ثلاثى الأهلى عمرو السولية ومحمود كهربا ومحمود متولى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام سيراميكا بالدوري، ويواصل عمرو السولية ومحمود متولى تنفيذ برامجهم التأهيلية للحاق بالمباريات القادمة للمارد الأحمر، حيث يعانى عمرو السولية من مزق في العضلة الخلفية، ومحمود متولى من شد فى العضلة الأمامية.

فيما يواصل محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، الغياب عن مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري.