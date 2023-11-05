شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى راحة 4 أيام ويستأنف تدريباته الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق الاتحاد السكندري على راحة سلبية لمدة 4 أيام، بعد الانتهاء من مواجهة سموحة في الجولة السادسة من عمر الدوري، بسبب توقف الدوري خلال شهر نوفمبر الجاري لخوض منتخب مصر مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستأنف زعيم الثغر تدريباته الجماعية يوم الأربعاء المقبل ضمن التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة الماضي، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن الإنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 59 عقب لمس يد لاعب فريق سموحة محمود وحيد الكرة داخل منطقة الجزاء أمام أنظار محمود البنا حكم اللقاء التي لم يتردد في أحتساب ركلة الجزاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 11 نقطة بينما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 8 محتلا المركز السابع.