شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام مابولولو والحبيب ثنائى الاتحاد السكندرى لمنتخبى أنجولا والنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثنائي الأنجولي جوب مابولولو والنيجري الحبيب حسن لاعبي الاتحاد السكندري إلى منتخبي بلديهما خلال الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري، بعد تلقي زعيم الثغر استدعاء من اتحادي أنجولا والنيجر لانضمام الثنائي إلى منتخبي بلادهما.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة الماضي، على استاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 59 عقب لمس يد لاعب فريق سموحة محمود وحيد الكرة داخل منطقة الجزاء أمام أنظار محمود البنا حكم اللقاء التي لم يتردد في احتساب ركلة الجزاء.