شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع غرامة مالية على مجدى أفشة بعد أزمة مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب أمس في الجولة السادسة من عمر الدوري.

وكان أفشة قد اعترض بطريقة غير لائقة أثناء خروجه في مباراة المقاولون العرب أمس، ليقرر الجهاز الفني توقيع غرامة مالية عليه.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.