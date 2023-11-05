شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يخسر أمام جنوب أفريقيا فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب الهوكى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الهوكى تصفيات فى إسبانيا يناير المقبل والتى ينظمها الاتحاد الدولى لأصحاب المركز الثانى للقارات للتأهل للدورة الأولمبية.

تأهل منتخب مصر للهوكى إلى النهائى بالفوزعلى نظيره الأوغندي بنتيجة 9/1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما حقق الفوز على زامبيا بنتيجة 4/1، فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية، كما فاز على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته بالبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من: أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة، ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير الفريق.