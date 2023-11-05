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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبدل "الوطنية والكرامة" بـ"الألعاب الرياضية" على لافتة النادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استبدل مسئولو نادى الزمالك، لافتة النادى من "نادى الزمالك للوطنية والكرامة" إلى نادى الزمالك "للألعاب الرياضية"، وجاء ذلك ضمن قرارات مجلس الإدارة فى الاجتماع الذى عقد اليوم.
لافتة نادى الزمالك الجديدة
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، أكد قبل الفوز فى الانتخابات، إنه سيتخذ قرارًا بعد الفوز بتغيير لافتة النادى من الوطنية والكرامة إلى الألعاب الرياضية، وهو ما تم تنفيذه.
كما قرر المجلس فى اجتماع اليوم، 4 قرارات جاءت كالتالى:
أولا: إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة طبقا للوائح الفيفا
ثانيا: عرض كل من اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع
ثالثا: توجيه الشكر للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومساعده مدحت عبدالهادي
رابعا: تعيين معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني
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