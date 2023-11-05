شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أُجريت اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى "دورى NILE" جمعت بين إنبى وفيوتشر، والإسماعيلى مع طلائع الجيش، والبنك الأهلى مع المصرى.

إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE

فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile"، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.

الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره

فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile