شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: إيهاب جلال مستمر ولا نفكر فى تغيير الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أن ناديه لا يفكر في رحيل الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بعد الخسارة من طلائع الجيش.

وقال عبد المسيح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إيهاب جلال مدرب مشروع وهو الأجدر للاستمرار في قيادة الدراويش".

وأضاف عضو مجلس الاسماعيلي: "بالتأكيد هناك أخطاء ولكن نثق في قدرة إيهاب جلال على تصحيحها، نحن في مرحلة بناء فريق مكون من الشباب ونسعى في يناير لتلبية رغبات الجهاز الفني عقب حل أزمة إيقاف القيد".

وتلقي الإسماعيلي خسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.