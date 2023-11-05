شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يصل مقر نادى الزمالك للاجتماع مع المجلس واستلام مهام عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل معتمد جمال إلى مقر نادى الزمالك، من أجل الانضمام لاجتماع مجلس الإدارة مع أفراد الجهاز الفنى، من أجل تسلم مهام عمله الجديدة مع الفريق الكروى الأول.

ويجتمع معتمد جمال مع مجلس الزمالك فى وجود عبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد مجدى المدرب، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، حتى يتم اخباره بمهام عمله الجديدة.

وكانت مصادر من داخل نادى الزمالك، كشفت عن أن مجلس الإدارة استقر على فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته.

وأضافت المصادر، إن المجلس اتفق على توجيه الشكر للخواجة الكولومبى، مع رحيل مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.