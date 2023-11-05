شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري nile بعد مباريات اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 ، ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى "دورى NILE" جمعت بين انبى وفيوتشر، والاسماعيلى مع طلائع الجيش، والبنك الأهلى مع المصرى.

ويستمر بيراميدز في صدارة الدور المصري برصيد 13 نقطة ومودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ثم زد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ومن بعد اتحاد السكندري برصيد 11 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:



جدول ترتيب الدوري

إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE

فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile"، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.

الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره

فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile