شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على المصرى بهدفين نظيفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم البنك الأهلى على نظيره المصرى بهدفين نظيفين فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدورى، سجل الهدفين أسامة فيصل فى الدقيقتين 1 و 15.

جاء الهدف من تسديدة قوية من إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلى من خارج منطقة الجزاء ردت من باهر المحمدي ووصلت إلى أسامة فيصل الذى سدد كرة بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

فيما جاء الهدف الثانى من خطأ في التمرير من دفاع المصرى لتصل الكرة إلى كريم بامبو الذى مرر الكرة إلى أسامة فيصل ليسدد كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

جاء تشكيل البنك الأهلي للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم: أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، أحمد عيد - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد، محمود حمادة - أمادو جولد ، سمير فكرى - ليستويل - غيلاس قناوى، ومحمد الشامى.