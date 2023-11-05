شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يطالب بضمانات خاصة قبل انضمام سيف تيرى لمعسكر السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة نادي فاركو من الاتحاد السوداني لكرة القدم، تقديم ضمانات كافية قبل انضمام لاعب الفريق سيف تيري لمعسكر صقور الجديان، في فترة التوقف الدولي الذى يبدأ يوم 13 الشهر الجاري.

وتلقى نادي فاركو استدعاء من الاتحاد السودانى لكرة القدم، بطلب تواجد اللاعب سيف تيرى في معسكر منتخب صقور الجديان بداية من 13 نوفمبر الجاري

استعدادا لمواجهتى توجو والكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وتواجه حملة الجوازات السودانية صعوبة كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول لمصر ويتخوف اللاعب تيري من الحضور لليبيا والانضمام للمنتخب السوداني والفشل في الحصول على تأشيرة الدخول.

ويبذل رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم جهود كبيرة مع السلطات المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم ونادي فاركو من أجل مشاركة مهاجم المنتخب السوداني سيف تيري في مواجهتي توجو والكونغو ويومي 13 و17 نوفمبر 2023م في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026م ببنغازي الليبية من أجل ضمان تأشيرة دخول للاعب لمصر بعد مشاركته في المباراتين.