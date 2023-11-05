شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام ألمانيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 28/27 ودياً فى ثانى وديات معسكر ألمانيا، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 31 / 31 فى أولى وديات المعسكر الجمعة الماضى، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: كريم هنداوي (الصفا السعودي) و محمد علي (لوجرونيو الإسباني) ومحمد عصام الطيار (بالينجين الألماني) وأحمد هشام سيسا (الأهلي) ومازن رضا (الزمالك) وعلي زين (دينامو بوخارست الروماني) وعمر الفولي (العربي القطري) ومحمد مجدي (الأهلي) وأحمد خيري (الأهلي) ويحيى الدرع (فيزبريم المجري) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي) ومحمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك) وإبراهيم المصري (الأهلي) وخالد وليد (الزمالك) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي).

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وطلب مسئولو الاتحاد المصرى لكرة اليد من الاتحاد الأفريقى تأجيل انطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام 19 يناير المقبل بدلا من 18 بسبب ارتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة مع غانا فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.