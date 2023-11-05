شكرا لقرائتكم خبر عن بواتنج وساليفو يسافران إلى غانا لقضاء إجازة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للاتحاد السكندري الثنائي الغاني مورو ساليفو وبنجامين بواتنج إجازة لمدة أسبوع من أجل السفر إلى بلدهما وقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق خلال فترة توقف الدوري مع عائلاتهما، قل العودة مجددا إلى الإسكندرية والانتظام في تدريبات زعيم الثغر.

وحصل فريق الاتحاد السكندري على راحة سلبية لمدة 4 أيام، بعد الانتهاء من مواجهة سموحة في الجولة السادسة من عمر الدوري، بسبب توقف الدوري خلال شهر نوفمبر الجاري لخوض منتخب مصر مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستأنف زعيم الثغر تدريباته الجماعية يوم الأربعاء المقبل ضمن التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.

على جانب آخر، انضم الثنائي الأنجولي جوب مابولولو والنيجري الحبيب حسن لاعبي الاتحاد السكندري إلى منتخبي بلديهما خلال الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري، بعد تلقي زعيم الثغر استدعاء من اتحادي أنجولا والنيجر لانضمام الثنائي إلى منتخبي بلادهما.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة الماضي، على استاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 59 عقب لمس يد لاعب فريق سموحة محمود وحيد الكرة داخل منطقة الجزاء أمام أنظار محمود البنا حكم اللقاء التي لم يتردد في احتساب ركلة الجزاء.