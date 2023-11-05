شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الترامبولين يتجه إلى إنجلترا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مساء اليوم بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين متجه إلى مدينة بيرمنجهام بدولة إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم للترامبولين في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وتضم بعثة منتخب مصر:

مهاب حسن

سيف الدين إسماعيل

خالد حسين

عمر شفيق

المدير الفني :

الكابتن/أحمد سعيد

المدرب:

الكابتن/ سيف آسر

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن منتخب الترامبولين يمتلك مقومات المنافسة والظهور بمظهر جيد فى بطولة العالم.

وأضاف أمين، أن منتخب الترامبولين يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة على منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.