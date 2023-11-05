شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة غدا ويستأنف تحضيراته لمباراة سيراميكا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات غدا، على أن يستأنف مرانه الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا في الدوري.

وتحدث كولر في كافة النقاط الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا المقبلة التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب.