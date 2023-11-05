شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن انضمام 8 لاعبين من مواليد 2005 لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي انضمام ثمانية لاعبين من فريق الناشئين بالنادي مواليد 2005 لمنتخب مصر للشباب، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام في تونس الشهر الجاري خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر.

وضم منتخب الشباب من صفوف الأهلي كلا من: أحمد عابدين (مدافع) ومعتز محمد (مدافع) ويوسف عبد الحفيظ (ظهير أيمن) وأحمد خالد «كباكا» (لاعب وسط) وفارس خالد (صانع ألعاب) وعمرو خالد (جناح) ومحمد عبد الله (جناح) ومحمد زعلوك (مهاجم).

وجاء استدعاء لاعبي الأهلي الثمانية ضمن قائمة ضمت 26 لاعبًا، قام بضمهم وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، استعدادًا للمشاركة في البطولة.