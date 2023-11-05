شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك فى 205 أيام.. 13 فوزا فى 25 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قطار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لمحطته النهائية مع الفريق الكروى لنادى الزمالك، بعدما أعلن مجلس الإدارة الإطاحة بالخواجة الكولومبى ومعه مدحت عبد الهادى المدرب العام.

وجاءت أرقام أوسوريو مع الزمالك خلال فترة توليه زمام الأمور كالتالى:

قاد أوسوريو أول تدريب للزمالك فى 14 أبريل 2023 استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الموسم المنقضى.

أوسوريو قاد الزمالك فى 205 أيام، قاد الفريق خلالها فى 25 مباراة، بواقع 17 لقاءً فى بطولة الدورى، و3 فى كأس مصر، ومباراتين فى الكونفدرالية، و3 مواجهات فى البطولة العربية.

حقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز فى 13 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر في 6 لقاءات، ومن أهم أرقام المدير الفني أن لاعبى الفريق الأبيض سجلوا في فترة توليه القيادة 51 هدفا، بينما استقبلت شباك الفريق 32 هدفا.