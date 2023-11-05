شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك "فيصل" يقود البنك الأهلى للفوز الأول برباعية على المصرى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى فوزه الأول فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برباعية نظيفة على حساب المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة.
سجل أسامة فيصل 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 1 و15 و62، وكريم بامبو فى الدقيقة 54.
بهذه النتيجة حصد البنك الأهلى أول 3 نقاط له هذا الموسم، بينما تجمد رصيد المصرى عند 9 نقاط.
بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل يضم:
فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ إسحاقو يعقوبو
خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن
خط الهجوم: أسامة فيصل
وعلى مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.
بينما جاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، أحمد عيد - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد، محمود حمادة - أمادو جولد ، سمير فكرى - ليستويل - غيلاس قناوى، ومحمد الشامى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز