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هاتريك "فيصل" يقود البنك الأهلى للفوز الأول برباعية على المصرى بدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى فوزه الأول فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برباعية نظيفة على حساب المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة.

سجل أسامة فيصل 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 1 و15 و62، وكريم بامبو فى الدقيقة 54. 

بهذه النتيجة حصد البنك الأهلى أول 3 نقاط له هذا الموسم، بينما تجمد رصيد المصرى عند 9 نقاط.

بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم: أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ أحمد سعيد.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي: عصام ثروت في حراسة المرمى، أحمد عيد - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد، محمود حمادة - أمادو جولد ، سمير فكرى - ليستويل - غيلاس قناوى، ومحمد الشامى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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