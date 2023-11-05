شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر
إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE
فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile"، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.
الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره
فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile
حقق فريق البنك الأهلى فوزه الأول فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برباعية نظيفة على حساب المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة.
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