شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو.. ومعتمد جمال بديلا لعبد الهادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر من داخل نادى الزمالك، أن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، استقر على فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته.

وأضافت المصادر، إن المجلس اتفق على توجيه الشكر للخواجة الكولومبى، مع رحيل مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يبحث عن مدير فنى جديد يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، وإن كان التونسى نبيل معلول هو الأقرب للمهمة حتى الوقت الحالى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.