شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي دوري nile بعد مباريات اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 ، ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى "دورى NILE" جمعت بين انبى وفيوتشر، والاسماعيلى مع طلائع الجيش، والبنك الأهلى مع المصرى.

ويستمر مابولوو لاعب الاتحاد السكندري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 6 أهداف، وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 6

حسام أشرف بلدية المحلة 5

احمد بلحاج الجونة 5

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 5

بيرسي تاو الأهلي 4

أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا 4

جوزيف أوشايا المقاولون العرب 3

فادي فريد سموحة 3

اسامة فيصل البنك الأهلي 3

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 3

أحمد سيد زيزو الزمالك 3

إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE

فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile"، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة.

الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره

فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile