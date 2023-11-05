بمشاركة صلاح.. دياز ينقذ ليفربول من الخسارة أمام لوتون ويوجه رسالة لخاطفي والده (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول، تعادلا مثيرا مع مضيفه لوتون تاون، بنتيجة 1-1، فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 11 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقا، ولكنه غاب عن التهديف.

أحرز تاهيت تشونج هدف التقدم لفريق لوتون تاون بالدقيقة 81 من زمن اللقاء، ثم أدرك لويس دياز التعادل فى الدقيقة الأخيرة للمباراة، لينقذ فريقه من الخسارة على ملعب الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي.

وخلال احتفاله بالهدف رفع دياز قميصه ليعلن عن رسالة موجهة لخاطفى والده فى مسقط رأسه بكولومبيا كتب عليها: "الحرية لبابا".

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع لوتون تاون رصيد لـ6 نقاط جمعهما الفريق من 11 مباراة.