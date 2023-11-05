إقالة أوسوريو.. وعرض فتوح للبيع.. قرارات صارمة من مجلس الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وعرضهم للبيع، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

يأتي ذلك، إعلاءَ للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

كما قرر المجلس في اجتماعه، توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي، وتعيين كابتن معتمد جمال "مدرب عام"، وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.