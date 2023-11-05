الأخضر بطل لكأس العالم للعبة أوفرواتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي بطلا لكأس العالم للعبة (أوفرواتش 2) التي أقيمت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمشاركة 36 منتخبا بتغلبه على نظيره الصيني بنتيجة 3-2 ، محققا بذلك اللقب الأول للمملكة في لعبة أوفرواتش.

وانطلق الحدث الرئيس بالتصفيات من تاريخ 25 يناير 2023 بنظام المجموعات وتصدر المنتخب مجموعته بالعلامة الكاملة متفوقا على كل من منتخبات اليابان وأمريكا وفرنسا مما قاده لنهائيات البطولة التي لعبت بنظام خروج المغلوب، وتفوق فيها على منتخب إسبانيا بنتيجة 3-0 ليواجه في نصف النهائي منتخب فنلندا ويتغلب عليه بنتيجة 3-2 ومن ثم يتغلب في النهائي على الصين في مباراة دراماتيكية تخلف فيها المنتخب بنتيجة 2-0 ومن ثم عاد ليخطف اللقب.

وحقق المنتخب البطولة بدون أي خسارة، مقدما أداء رائعا على المستويين الفردي والجماعي.