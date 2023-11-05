فلومينينسي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 «السعودية»، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، وذلك على ملعب ماراكانا بالبرازيل.

وافتتح نتيجة اللقاء فريق فلومينينسي عند الدقيقة «36» عن طريق اللاعب خيرمان كانو، في حين تمكن لويس أدفينكولا من تعديل نتيجة اللقاء عند الدقيقة «72»، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن اللاعب جون كينيدي أن يحرز الهدف الثاني لفريقه فلومينينسي عند الدقيقة «99».

كما شهدت المواجهة طرد اللاعب ذاته بالبطاقة الحمراء بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية، بسبب احتفاله بالهدف داخل المنطقة المُخصصة للجمهور.

بهذه النتيجة حجز فلومينينسي المقعد السابع في كأس العالم للأندية 2023 برفقه كل من: ممثل الوطن نادي الاتحاد السعودي، ونادي مانشيستر سيتي، ونادي أوراوا الياباني، والنادي الأهلي المصري، ونادي ليون المكسيكي، ونادي أوكلاند سيتي.