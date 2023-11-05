شكرا لقرائتكم خبر الهنود يحتفلون بالهلال في مواجهة مومباي سيتي التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشق فريق الهلال الكروي الأول، عند الـ5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، طريقه نحو الاستمرار في صدراه مجموعته الرابعة في دوري أبطال آسيا، حين يقص شريطه في مباريات الدور الثاني لدوري المجموعات أمام فريق مومباي سيتي الهندي على أرضه وبين الجماهير الهندية، التي سترى بطل آسيا في 4 نسخ، ووصيف أندية العالم في نسختها الأخيرة، بعد أن ودعه في بالعاصمة الرياض في ختام الدور الأول بفوز عريض قوامه 6 أهداف نظيفة، سجل أحدها عبر قائد المنتخب البرازيلي نيمار ديسلفا، قبل أن يتعرض لإصابة الرباط في الخميس قبل الماضي، أثناء دفاعه عن ألوان منتخب بلاده أمام الأورغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت الجماهير الهندية تتطلع إلى رؤية نجمها المحبوب في بلادها (بلد التوابل) والاحتفاء به، وتحديدا في ملعب دي واي باتيل بمومباي، إلى جانب محترف الفريق ونجم لاتسيو سافيتش الذي ستبعده الإصابة 6 أسابيع عن تمثيل الهلال الذي يتصدر ترتيب المجموعة بـ7 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران. في حين ما زال رصيد مومباي سيتي خاليا من النقاط.

زيارة الهلال التاريخية

سيتقدم قائد الهلال سالم الدوسري (أفضل لاعب آسيوي) القائمة إلى جانب (مالكوم، وميتروفيتش، وميشائل، وخاليدو كوليبالي)، ورفقائهم سيلقون الاحتفاء الخاص، وعلى الطريقة الهندية في زيارة الهلال التاريخية.

كما سيدخل الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021 وأوراوا الياباني بطل نسخة 2022، وهو ضامن المشاركة في بطولة أندية العالم في نسختها المقبلة في 2025، إضافة إلى بطلي دوري أبطال آسيا 2023 و2024، وبالتالي سيمنح الفريق تعزيزا معنويا كبيرا في مشواره الآسيوي الحالي.

تحدي المواجهة

وصف المدير الفني لفريق الهلال الكروي، البرتغالي جورجي جيسوس، مواجهة اليوم أمام مومباي سيتي الهندي بالمختلفة عن سابقتها التي جرت بالرياض، وقال في مؤتمره الصحفي «سيكون اللقاء مختلفا عن مواجهة الذهاب بلا شك»، وتوقع أن تكون متزنة بين الفريقين بسبب عامل الأرض والجماهير التي تصب في مصلحة الفريق الهندي. مضيفا «الهلال جاهز لمواجهة الفريق الهندي، مبديا سعادته والهلاليون بالوجود في الهند الذي وصفه بالبلد الطموح».

قابله تصريح محترف الفريق اللاعب البرازيلي مالكوم، الذي أكد أن فريقه حضر إلى الهند لتحقيق هدفه، ولديهم القدرة على ذلك في منافسة ستكون مختلفة عن المواجهة الأولى التي جرت بالرياض.

كما أن في المنافسات الآسيوية لا يوجد فريق قوي أو ضعيف، أو مواجهات سهلة.

مؤكدا سعادته بالاحتراف في الملاعب السعودية التي يتنفس مشجعوها كرة القدم.

العامل البدني

يرى مدرب فريق مومباي سيتي الهندي ديس باكنغهام، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة اليوم، أن فريقه لعب بطريقة جيدة مدة 70 دقيقة في مواجهة الفريقين الماضية، وتراجع أداء الفريق نتيجة العامل البدني لدى اللاعبين، إضافة إلى جودة لاعبي الهلال الذين دفعوا بفريقهم للفوز بسداسية نظيفة.

كما يؤكد صعوبة المواجهة رغم انتصارات فريقه في منافسات النشاط المحلي. مشيرا إلى عدم ركونه للدفاع أمام الهلال، بل إن فريقه سيبادر لخلق فرص الفوز على زعيم القارة الآسيوية.

قبل المواجهة