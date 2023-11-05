رونالدو يقتحم قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا بعد سن الثلاثين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم نادي النصر السعودي، إلى الهدف رقم 400 في مسيرته الكروية بعد سن الثلاثين، عندما زار شباك الخليج في الجولة 12 من دوري «روشن» السعودي.

وسجل «صاروخ ماديرا» الهدف الأول لـ «العالمي»، السبت، في شباك الخليج عند الدقيقة (26)، ليسهم في فوز فريقه بالمباراة بنتيجة (2-0).

في حين يأتي النجم البرازيلي السابق روماريو في صدارة القائمة؛ إذ سجل 445 هدفا بعد تجاوزه سن الثلاثين، بينما جاء رونالدو في المرتبة الثانية بـ 400 هدفا، ويأتي بعدهما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثالثًا بـ 341 هدفا، وفي المرتبة الرابعة يوجد التشيكي جوزيف بيكان بـ 340 هدفا، وفي المركز الخامس هناك البرازيلي توليو مارافيلها بـ 296 هدفا، ويأتي الإسباني-الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو في المركز السادس بـ265 هدفا.

ويملك «الدون» الفرصة لتحسين رقمه وانتزاع صدارة القائمة من أسطورة برشلونة؛ إذ يمر بفترة جيدة في الآونة الأخيرة، ويحتل صدارة هدافي الدوري السعودي بـ12 هدفا في 12 جولة، ويتقدم بفارق 3 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال وهدافه.

يذكر أن رونالدو هو اللاعب الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف ضمن الدوريات الخليجية الكبرى منذ وصوله إلى نادي النصر في شهر ديسمبر 2022 بمساهمته في تسجيل 35 هدفًا (26 هدفا و9 أسيست) في الدوري السعودي متفوقا بفارق 7 مساهمات عن التوغولي كودجو لابا مهاجم العين الإماراتي (28 مساهمة).

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بعد سن الثلاثين: