الاتحاد في مهمة صعبة أمام القوة الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث المدير الفني لفريق الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، عن طوق نجاة، لإنقاذ مستقبله مع الفريق السعودي، عندما يصطدم بالقوة الجوية العراقي.

ويلعب الفريقان على أرض القوة الجوية الطامح لرد الاعتبار، بعد خسارة مواجهة الذهاب، بالجولة الماضية، في جدة (0-1)، وذلك غدا الاثنين، بالجولة الرابعة للمجموعة الثالثة، في دوري أبطال آسيا.

يعيش سانتو أسوأ فتراته حاليا، منذ توليه تدريب الاتحاد بسبب تراجع النتائج في الدوري المحلي، فلم يتذوق طعم الانتصارات في آخر 5 مباريات: خسر مرتين وتعادل في ثلاث مواجهات.

ويحاول سانتو اليوم الفوز ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعدما اعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي الاتحاد فائزا على سباهان أصفهان (3-0).

ولم يتحدد مصير فابينيو وكورونادو من المشاركة في مباراة اليوم بسبب الإصابة التي أبعدت الثنائي عن المباريات الأخيرة، فيما سيدفع سانتو بمواطنه جواو جوتا.

من ناحية أخرى يسعى القوة الجوية للحفاظ على حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة، واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

من جهته أكد مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو، أنه سيلعب من أجل الفوز أمام ضيفه اتحاد، مشيرا إلى أنه وضع التكتيك المناسب للحد من خطورة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقال أوديشو في مؤتمر صحفي «سنلعب من أجل الفوز في مباراة الغد، رغم صعوبة المهمة.

الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء سيسهم في تحقيق نتيجة إيجابية».

ويحتل أصحاب الأرض وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر الفريق السعودي الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا من أنصار القوة الجوية ومحبي النجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية 2022.