شكرا لقرائتكم خبر نجوم مونديال 94 سيتخطون السبعين في كأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون بين اليوم وبين تنظيم كأس العالم 2034 الذي تستضيفه السعودية لأول مرة في تاريخها 11 عاما ستشهد خلال الكرة السعودية قفزات مذهلة كما هو الحال مع المنجزات الوطنية الأخرى، وسيكون بين أول مشاركة للمنتخب السعودي الكروي الأول في مونديال أمريكا 1994 والمونديال السعودي القادم 2034 (40 عاما)، وعلى ذلك يتم قياس باقي مشاركات الأخضر في مونديالات 1998، و2002، و2006، و2018، و2022، حيث مر بالمنتخب العديد من الأسماء الكروية التي مازالت تواصل قلوبها نبضها في الحياة، ومن بينهم أوائل اللاعبين السعوديين الذين مثلوا المنتخب في تلك الكؤوس العالمية حيث سيتخطى ماجد عبد الله ومحمد عبد الجواد سن الـ 70 عاما وقت انطلاقة المونديال بالسعودية، فيما سيكون الأغلبية الذين شاركوا المنتخب في مونديالات سابقة دون الستينيات وفي منتصفها وسيكون اللاعب هيثم عسيري أصغر أولئك اللاعبين بـ 33 عاما بعد أن شارك في مونديال قطر الأخير، وربما يكون أحد العناصر المشاركة في مونديال 2034 وربما أكبرها.

ماجد عبد الله:

مواليد 1 نوفمبر 1959

شارك كأول قائد للمنتخب السعودي في كأس العالم، وتمكن المنتخب بقيادته من التأهل إلى الدور الـ 16 لأول مرة في تاريخه، حيث شارك في أول مباراة أمام منتخب هولندا وخرج في الشوط الثاني بسبب آثار الإصابات السابقة، ولم يلعب في المباراة الثانية أمام المغرب، وكانت آخر مباراة له في كأس العالم أمام منتخب بلجيكا، حيث لعب الشوط الأول وخرج في الشوط الثاني، وكانت هذه المباراة آخر مباراة دولية له أيضا.

سيكون عمره في مونديال 2034 (75 عاما).

محمد الدعيع:

مواليد 2 أغسطس 1972

مثل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 4 بطولات متتالية لكأس العالم لكرة القدم (1994، 1998، 2002، 2006)، وحاز الدعيع ألقابا شخصية كثيرة منها أفضل حارس خليجي، وأفضل حارس عربي، وأفضل حارس آسيوي، واختياره ضمن أفضل 10 حراس بكأس العالم 1994م وكأس العالم 1998م ولقب بعميد لاعبي العالم.

سيكون عمره في مونديال 2034 (63 عاما).

أحمد جميل:

مواليد 4 يناير 1970

تأهل لنهائيات كأس العالم مرتين عام 1994م في الولايات المتحدة الأمريكية، وعام 1998م في فرنسا. صاحب أغلى هدف عندما سجل هدف الفوز للسعودية «برأسه» في الدقيقة الأخيرة في مرمى المنتخب الكوري الذي أسهم في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم لأول مرة عام 1994م.

سيكون عمره في مونديال 2034 (64 عاما).

سامي الجابر:

مواليد 11 ديسمبر 1972

يعتبر الجابر ثاني أفضل هداف دولي لبلاده، إذ سجل 46 هدفا في 156 مباراة دولية بين عامي 1992 و2006. وبين عام 1994 إلى 2006 شارك في أربع بطولات متتالية في كأس العالم وسجل ثلاثة أهداف، رقم قياسي لم يحظَ به أي لاعب عربي أو آسيوي.

سيكون عمره في مونديال 2034 (61 عاما).

محمد عبد الجواد

مواليد 28 نوفمبر 1962

شارك في كأس العالم 1994م التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أسهم في تأهل المنتخب السعودي لأولمبياد لوس أنجلوس والحصول على كأس آسيا مرتين أعوام 1984م و1988م، ويعد محمد عبد الجواد أحد أبرز النجوم في تاريخ كرة القدم السعودية نظرا للمساهمات الكبيرة في تحقيق عدد من الإنجازات والتي تعتبر بداية أمجاد الكرة السعودية على الصعيد الدولي وخاصة القاري لعب لمدة تزيد عن 15 عاما قبل أن يعتزل عام 1995.سيكون عمره في مونديال 2034 (71 عاما)

فؤاد أنور:

مواليد 13 أكتوبر 1973

شارك في كأس العالم لكرة القدم 1994م وسجل هدفين أسهم في تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني، كما شاركه في كأس العالم لكرة القدم 1998.

ذاع صيته بعد تسجيله أول هدف سعودي في المونديال وتحديدا في مرمى هولندا في المباراة التي انتهت بفوز هولندا بهدفين مقابل هدف.

وفي المباراة الثانية أمام المغرب، سجل فؤاد أنور هدف الفوز للسعودية من تسديدة بعيدة سكنت الشباك المغربية ليتم اختياره بعد انتهاء المونديال ضمن قائمة أفضل 22 لاعبا.

سيكون عمره في مونديال 2034 (62 عاما).

سعيد العويران

مواليد 19 أغسطس 1967

شارك في كأس العالم لكرة القدم 1994 وكأس العالم لكرة القدم 1998، ويعتبر هدفه في مرمى منتخب بلجيكا لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1994 سادس أفضل هدف في تاريخ كأس العالم، ولقب بعد ذلك بمارادونا العرب، فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا في عام 1994 مما جعله أشهر لاعب سعودي، شارك العويران في 75 مباراة دولية وسجل 24 هدفا.

سيكون عمره في مونديال 2034 (67 عاما)

حمزة أدريس:

مواليد 8 أكتوبر1972

مثل المنتخب السعودي في مونديال أمريكا 1994، وأسهم في تسجيل 4 أهداف في التصفيات المؤهلة للمونديال، شارك المنتخب الأول والشباب وفي 70 مباراة دولية مع المنتخب سجل من خلالها 30 هدفا، وذلك بتدرجه من ناشئين ثم شباب ثم أولمبي ثم فريق أول؛ إذ يعد من المهاجمين القلائل على مر تاريخ المنتخب السعودي المتدرجين سنيا، كما حصل على المركز الثالث بين هدافي العالم في لعام 2000 برصيد 33 هدفا، كما تمكن من إنجاز رقم قياسي لأكثر عدد أهداف سجلت في الدوري السعودي بـ33 هدفا.

سيكون عمره في مونديال 2034 (62 عاما).

عبد الله صالح:

مواليد 1 نوفمبر 1969

عبدالله صالح استدعي للمنتخب السعودي للمرة الأولى من قبل البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا وشارك ضد المنتخب الإنجليزي في مباراة تدشين ملعب الملك فهد الدولي وقد قدم فيها صالح مباراة كبيرة، حيث صنع هدف المنتخب الوحيد لماجد عبدالله والتي انتهت المباراة بنتيجة تعادل هدف لهدف.

بعدها انضم للمنتخب في كأس أمم آسيا بقطر وكان ركيزة أساسية وتوجها بالمساهمة في تحقيق البطولة، كما شارك في كأس آسيا 92 باليابان والتي حل فيها المنتخب وصيفا، وشارك أيضا في كأس القارات الأولى بالرياض 92.

واختتم مسيرته مع المنتخب بالمشاركة في كأس العالم 94 بأمريكا.

سيكون عمره في مونديال 2034 (65 عاما).

طلال الجبرين:

مواليد 25 سبتمبر 1973

مثل المنتخب الأول في كأس العالم بأمريكا عام 1994م، وكان أحد أفراد نجومنا في مونديال أمريكا وقدم مستوى رائعا للغاية، وكانت هذه المشاركة هي البصمة الأبرز في حياة طلال الجبرين الكروية.أشاد بموهبته عدد كبير من المدربين الذين أشرفوا على تدريبه، كما أنه كان أحد أهم خيارات مدرب المنتخب السعودي في مونديال 94 الأرجنتيني خوزيه سولاري سيكون عمره في مونديال 2034 (61 عاما).

سالم الدوسري:

مواليد 19 أغسطس 1991

تم استدعاؤه للمنتخب السعودي للمرة الأولى من قبل المدرب الهولندي فرانك ريكارد لتشكيلة المنتخب لتصفيات كاس العالم 2014، شارك في كأس العالم 2018، وسجل هدف الفوز أمام المنتخب المصري في آخر مباريات الدور الأول.

كما شارك في مونديال كأس العالم 2022 والمقام في قطر، واستطاع أن يحرز الهدف الثاني والفوز على المنتخب الأرجنتيني حاملة اللقب.

. في مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد المكسيك، سجل سالم الهدف الوحيد في شباك المكسيك والذي تسبب في خروج الأخير - رغم تقدمه عليه بالمباراة - من كأس العالم بفارق الأهداف بينه وبين بولندا.

سيكون عمره في مونديال 2034 (43 عاما).

هيثم عسيري:

مواليد 25 مارس 2001

بدأ في الفئات السنية في النادي الأهلي، وهو من خريجي أكاديمية النادي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2020 وفي أول مشاركة له أمام الحزم سجل هدفا وصنع هدفا وطرد في المباراة نفسها. في مباراة الدحيل ضمن مباريات دوري أبطال آسيا 2021 أضاع هيثم فرصة محققة تسببت في عدم تأهل الفريق لدور الـ 16.

في نوفمبر عام 2022، تم اختيار هيثم عسيري وضمه إلى القائمة النهائية للمنتخب السعودي والمشاركة بمونديال كأس العالم 2022 في قطر.

سيكون عمره في مونديال 2034 (33 عاما).