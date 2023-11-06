شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: سعيد بفوز لاعبى البنك الأهلى على المصرى.. وركزت على الجانب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عقب الفوز على المصرى برباعية نظيفة، عن سعادته بهذا الفوز الكبير على فريق المصرى الذى يمتلك لاعبين وجهاز فنى متميز.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات عقب المباراة: "بشكر الجهاز الفني السابق بقيادة بابافاسيليو الذى اجتهد خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "قدمنا أداء متميزا على مدار شوطى المباراة بفضل الالتزام التكتيكى والروح القتالية العالية لجميع اللاعبين".

وتابع: "سنبدأ بالعمل خلال فترة التوقف لتطوير وتدريب اللاعبين على بعض المهام الخططية ورفع معدلات اللياقة البدنية، وبشكر جميع اللاعبين على الجهد المبذول طوال أحداث اللقاء وإصرارهم على الفوز".

واستطرد: "سعيد جدا بالتعامل مع إدارة نادى البنك الأهلي المحترفة بقيادة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس الإدارة، ونعدهم بالتقدم خطوات مهمة نحو المكانة التى تليق باسم نادى البنك الأهلي".