شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 5/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد الموافق 5/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة جاء أبرزها.. الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة، وتذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

معتمد جمال يغير موعد تدريبات الزمالك غدا استعدادا لبيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديل موعد تدريب الأبيض غدًا الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.. استبدل مسئولو نادى الزمالك، لافتة النادى من "نادى الزمالك للوطنية والكرامة" إلى نادى الزمالك "للألعاب الرياضية"، وجاء ذلك ضمن قرارات مجلس الإدارة.. وصل كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، وأحمد مجدى المدرب المساعد، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، مقر القلعة البيضاء، لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب.. قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إيقاف كلا من اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق الزمالك يقرر إيقاف فتوح والزنارى وصبحى وعرضهم للبيع.. وتوجيه الشكر لأوسوريو إدارة الزمالك تعقد اجتماعا مع عبد الواحد السيد وأوسة وأحمد مجدى الزمالك يستبدل "الوطنية والكرامة" بـ"الألعاب الرياضية " على لافتة النادى

تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر فى نصف نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2022 – 2023 ، عن طريق ‏tazkarti.com.

الزمالك: نسابق الزمن لرفع إيقاف القيد وانفراجة قريباً

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن المجلس يسابق الزمالك لرفع إيقاف القيد وحل الأزمة فى أسرع وقت، وسرعة التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم، بالإضافة إلى التفاوض مع صفقات جديدة.

الزمالك يخاطب الضرائب لرفع الحجز على أرصدة النادى فى البنوك

أجرى مسئولو نادي الزمالك اتصالاتهم مع مسئولى مصلحة الضرائب، فى محاولات لرفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك، بسبب الضرائب المتأخرة عن القلعة البيضاء.

أحمد سليمان يغيب عن اجتماع مجلس الزمالك اليوم بسبب السفر لإيطاليا

يغيب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، عن اجتماع المجلس المقرر له السادسة مساء اليوم الأحد، نظرا لتواجده فى إيطاليا خلال الأيام الماضية.

تدريبات فى الجيم لـ شلبى والجزيرى قبل مواجهة بيراميدز بنصف نهائى الكأس

أدى مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية فى صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الأحد استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

الزمالك يمنع فتوح وصبحى والزنارى من خوض التدريبات لحين اتخاذ قرار الإدارة

تغيب الثلاثى "أحمد فتوح، ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى" لاعبى الزمالك عن تدريبات الفريق الكروى التى اقيمت صباح اليوم، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

تدريبات تأهيلية للونش وعبد الشافى فى مران الزمالك استعدادا لبيراميدز