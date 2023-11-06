شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تغادر إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة متجهة إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري. يترأس البعثة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي - عبد الرحمن فيصل - عمر خالد حسانين.

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