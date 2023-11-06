7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5/11/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها، هاتريك "فيصل" يقود البنك الأهلى للفوز الأول برباعية على المصرى بدورى NILE، ومران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين بالفيديو.. وتدريبات استشفائية للأساسيين، والزمالك يقرر إيقاف فتوح والزنارى وصبحى وعرضهم للبيع.. وتوجيه الشكر لأوسوريو. هاتريك "فيصل" يقود البنك الأهلى للفوز الأول برباعية على المصرى بدورى NILE حقق فريق البنك الأهلى فوزه الأول فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برباعية نظيفة على حساب المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة. مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين بألفيديو.. وتدريبات استشفائية للأساسيين خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرأنه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التى تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.. الزمالك يقرر إيقاف فتوح والزنارى وصبحى وعرضهم للبيع.. وتوجيه الشكر لأوسوريو قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إيقاف كلا من اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 28/27 ودياً فى ثانى وديات معسكر ألمانيا، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل. الهزيمة الرابعة.. الإسماعيلى يخسر من طلائع الجيش 3 / 2 فى عقر داره فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية. فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصرى "دورى nile". إنبى يهزم مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى دورى NILE منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام ألمانيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا تذكرتي تفتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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