شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 5 / 11 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات غدا، على أن يستأنف مرانه الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا.
ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب أمس في الجولة السادسة من عمر الدوري.
وكان أفشة قد اعترض بطريقة غير لائقة أثناء خروجه في مباراة المقاولون العرب أمس، ليقرر الجهاز الفني توقيع غرامة مالية عليه.
قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا في الدوري.
واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.
شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن السولية بدأ اليوم المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن التواجد مع الفريق في الفترة الماضية.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.
أعلن مسئولو النادي الأهلي انضمام ثمانية لاعبين من فريق الناشئين بالنادي مواليد 2005 لمنتخب مصر للشباب، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام في تونس الشهر الجاري خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر.
وضم منتخب الشباب من صفوف الأهلي كلا من: أحمد عابدين (مدافع) ومعتز محمد (مدافع) ويوسف عبد الحفيظ (ظهير أيمن) وأحمد خالد «كباكا» (لاعب وسط) وفارس خالد (صانع ألعاب) وعمرو خالد (جناح) ومحمد عبد الله (جناح) ومحمد زعلوك (مهاجم).
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