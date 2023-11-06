شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: لم أقصر مع الزمالك وقرار عرض فتوح للبيع أسعدنى شخصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مدحت عبد الهادي، المدرب العام بنادي الزمالك، أنه لم يقصر في مهمته، وقال: "لم أقصر في شيء وتدخلت بإيجابية لحل مشكلات اللاعبين، لكن تم إقحامي في أمور ليست لي علاقة بها، ولكن فيما يخص مشكلة محمود علاء تدخلت بسبب لحل الأمور حفاظًا على صورة النادي والجهاز الفني".

وعبر عبد الهادي عن سعادته بقرار مجلس إدارة الزمالك بشأن عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1": إن تلك القرارات تعد صحيحة وتساهم في ضبط الأمور في النادي.

وعن إقالته قال عبد الهادي: "كنت سأعتذر وأترك الفريق بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له، وشعرت بالتعب من ذلك، لكنني تراجعت بسبب سفر كارلوس أوسوريو لحضور محاضرات بالخارج وكنت بديله".

وأتم تصريحاته: "بعد مباراة زد اعتذرت لحسين السيد المشرف على الكرة، لكنه لم يُجبني، وبعد ذلك خرج قرار الإقالة".