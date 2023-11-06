شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يدق ناقوس الخطر في قلعة «البرتقالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

تقدم الوحدة إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة بعد فوزه على عجمان بهدف نظيف سجله فوكاندو في المباراة التي أقيمت في استاد راشد بن سعيد في معقل الفريق البرتقالي الذي واصل نزيف النقاط وبقي وصيفاً للقاع برصيد 3 نقاط.

وكان راشد علي حارس «العنابي» بطل الفوز بعدما تصدى لركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، بعد تسديدة من البحريني علي مدن.مساعد مدرب الوحدة: موسيماني بخير والعنابي ينافس بقوة



عبر الروماني إيسايلا مدرب عجمان عن حزنه للخسارة وقال: بدأنا المباراة بشكل سيئ ولم يكن عجمان في المستوى المطلوب، ولاعبو الوحدة كانوا أكثر شراسة من لاعبي عجمان في الشوط الأول وعانينا كثيراً من الكرات الثابتة وشعرنا بأن لاعبي عجمان تجمدوا في الملعب في الشوط الأول في الوقت الذي تركوا فيه حرية الحركة للاعب جوانكا الذي كان يتحرك كما يشاء وسط دفاعاتنا ونجح في صناعة الفارق.

وفي الشوط الثاني تغير الحال ولعب فريق عجمان بشراسة وقوة وأهدر فرصاً للتسجيل أبرزها ركلة الجزاء، وعلينا التعلم من هذه المباراة وعلى اللاعبين أن يثقوا بأنفسهم وأن يعملوا على تقديم الأفضل، وعلينا أيضاً أن نعرف كيف نواجه ضغوط اللعب في ملعبنا، وأن نواجه كل المواقف بشكل إيجابي.

وأكد المدرب ماهير ديفيدز مساعد مدرب الوحدة أن المدرب موسيماني كان يعاني وعكة صحية وغادر المستشفى، ولكن الطبيب نصحه بعدم الإشراف على مباراة عجمان وعدم الذهاب إلى الملعب إلا بعد التعافي تماماً من الوعكة الصحية.

وتابع: كانت مباراة صعبة علينا وحسمنا الأمور في الشوط الأول الذي قدمنا خلاله مستوى لافتاً ومميزاً من حيث الاستحواذ والتمرير واللعب الجماعي واختراق دفاعات المنافس، وللأسف لم نترجم كل فرصنا إلى أهداف.

وعن التعثر في بعض المباريات السابقة قال: هذا الأمر لا يزعجنا كثيراً وهناك مجموعة من المنافسين وكل منهم يسعى ويطمح إلى اللقب والبقاء في دائرة المنافسة ونحن أحدهم والتعثر في المباريات طبيعة مباريات الدوري والمشوار مازال طويلاً جداً.

وتابع: نحن نشعر بأن فريق الوحدة قادر على المنافسة بقوة.