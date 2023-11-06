شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يفوز بثنائية على صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الوداد المغربي فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في مباراة ذهاب نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

جاء هدف الوداد الأول بخطأ من ريفالدو كويتزي مدافع صن داونز الذي وضع الكرة في مرماه بالدقيقة 41، قبل أن يتعادل عبد المنعم بو طويل للفريق الجنوب إفريقي من ركلة جزاء في الدقيقة 74، وجاء الرد سريعاً من أنس سرحات بهدف مغربي ثانٍ في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ولعب الفريقان بتحفظ دفاعي شديد، واعتمد اللاعبون على ارتكاب الأخطاء لمنع المنافسين من الوصول للمرمى، حيث ارتكب مدافعو الوداد 14 مخالفة مقابل 12 لصن داونز.

يذكر أن مباراة الإياب تُلعب في جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، في الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، ويأمل الفريقان في دخول سجلات التاريخ برفع كأس النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي.