شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيل مدربه أوسوريو ويعرض فتوح للبيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:" الخليج"

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء الأحد في مقر النادي،وأقال على اثره مدربه أوسوريو.

وجاء في بيان الزمالك:اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب،وفي ضوء ماثبت بمذكرة عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين

أحمد فتوح،ومحمد صبحي،ومصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة، قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقاً للوائح الفيفا،وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع.

وأكمل البيان :توجيه الشكر إلى اوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي ، وتعيين معتمد جمال مدرباً عاماً وقائم بأعمال المدير الفني إلى حين إعادة تشكيل الجهاز الفني.