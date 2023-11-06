شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يواصل سلسلة التعادلات في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أخفق التعاون في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التواليا في الدوري السعودي وخرج متعادلاً دون أهداف مع ضيفه ضمك ضمن الجولة الثانية عشرة.

وقبل هذه المباراة كان الفريق قد تعادل بهدف لهدف مع الاتحاد والخليج ليفقد فريق المدرب البرازيلي تشاموسكا 6 نقاط مهمة ويصبح رصيده 25 نقطة من 36 ممكنة،ورفع ضمك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 11.

وفي لقاء آخر خسر الحزم أمام ضيفه الوحدة 1-2 بعدما كان الأول متقدماً بهدف حتى الدقيقة 70 لتتوقف انتفاضة الفريق ويستعيد «فرسان مكة» نغمة الانتصارات التي غابت في آخر أربع مباريات.

تقدم الحزم في الدقيقة 23 عن طريق المدافع برونو فيانا الذي طرد في الدقيقة 90، وقلب الضيوف النتيجة في آخر 20 دقيقة عن طريق عبد العزيز نور في الدقيقتين 70 و85.