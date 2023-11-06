شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم«أفشة» 300 ألف جنيه بسبب اعتراضه على تبديله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، على اللاعب محمد مجدي «أفشة» لما بدر منه أثناء تغيير اللاعب خلال مباراة المقاولون العرب بالدوري المصري التي انتهت بفوز الأحمر 2-1.

من جهة أخرى،يستعيد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 5 لاعبين فى مباراة سيراميكا المقبلة، وهم محمد الشناوي وعلي معلول ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات، بعد غيابهم عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة،بعدما منحهم المدرب راحة من المشاركة ضمن خطة إراحة النجوم الأساسيين بعد مشاركتهم في عدد كبير من المباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا الأربعاء في باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلي المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذي يحمله منذ الموسم الماضي.